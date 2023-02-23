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الإمارات

«الإمارات تبتكر» في القرية العالمية

«الإمارات تبتكر» في القرية العالمية
24 فبراير 2023 02:09

دبي (الاتحاد)

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أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض «الإمارات تبتكر»، في القرية العالمية بدبي، ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2023»، ويركز المعرض الذي يتواصل حتى 26 من الشهر الحالي، على محور الاستدامة، ويستعرض عدداً من أبرز الابتكارات في القطاع الحكومي.
ويهدف المعرض إلى توفير مساحة متخصصة لاستعراض أحدث ابتكارات الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتعميمها على جميع المستويات .

الإمارات تبتكر
الإمارات
مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
شهر الإمارات للابتكار
الابتكار
شهر الابتكار
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