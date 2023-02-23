«الإمارات للمدارس والحضانات» ينطلق اليوم في إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات فعاليات معرض «الإمارات للمدارس والحضانات»، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتستمر الفعاليات حتى 26 فبراير الجاري، وسط مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال. ويتيح المعرض على مدار ثلاثة أيام فرصة مهمة لأولياء الأمور للتعرف على أفضل المدارس ومراكز التعليم الخاص بالدولة، والاطلاع على خيارات التعلّم النموذجية، والمناهج الدراسية، وأبرز ممارسات التعليم الشاملة، إلى جانب الاجتماع مع ممثلي مؤسسات التعليم ومعاهد اللغة وخدمات التعليم.