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بلدية الشارقة تختتم مشاركتها في «الإمارات للابتكار»

من مشاركات بلدية الشارقة في شهر الإمارات للابتكار (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:08

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة ختام مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار للعام الحالي 2023 م، بإطلاق مشروع مبتكر يعزز من الاستدامة وينتج سماداً عضوياً من الفئة «أ» كما نظمت البلدية العديد من ورش العمل الابتكارية، استهدفت من خلالها طلبة المدارس وقدمت لهم محتوى تعليمياً وتثقيفياً وابتكارياً يعزز من مهاراتهم ويصقل مواهبهم وخبراتهم.
وأكدت ريم عبد الله الروسي مدير إدارة تقنية المعلومات ورئيس فريق الابتكار، أن البلدية تحرص على المشاركة في شهر الإمارات للابتكار، لعرض أبرز ما توصلت له من ابتكارات ومشاريع مبتكرة تعزز دور البلدية الريادي في مختلف المجالات، ويعكس حرصها على التطوير والتحديث المستمر في الخدمات والمشاريع المتنوعة، بما يواكب الرؤى والتطلعات والأهداف لاستشراف المستقبل.
وأفادت الروسي أن مشاركة البلدية في شهر الإمارات للابتكار شهدت تقديم 7 ورش عمل ابتكارية استهدفت طلبة المدارس وشارك بها أكثر من 100 طالب وطالبة، شملت العديد من المواضيع المتنوعة والهادفة .

بلدية الشارقة
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الشارقة
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شهر الابتكار
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