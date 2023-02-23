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جامعة الإمارات تنظم ملتقى التواصل مع شركاء التوظيف

جانب من فعاليات الملتقى (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:08

العين (الاتحاد)

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نظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى التواصل مع شركاء التوظيف، بدورته الجديدة للعام الأكاديمي الحالي، وذلك بمشاركة 14 جهة مُمثلة لشركات القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة، على أن جامعة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمسألة توفير الفرص التدريبية والتوظيف لخريجيها من كافة التخصّصات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات القطاع الخاص ، الذي نسعى من خلاله إلى أن يكون رافداً وداعماً ومسانداً لتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتوظيف للخريجين وتلبية مُتطلّبات سوق العمل.

جامعة الإمارات
الإمارات
التوظيف
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