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فيصل بن سلطان القاسمي يزور «آيدكس»

فيصل بن سلطان القاسمي خلال الزيارة (وام)
24 فبراير 2023 02:08

أبوظبي (وام)

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قام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 بدورته السادسة عشرة، اطلع خلالها على معروضات أجنحة الدول والشركات المشاركة في المعرض المقام حالياً بأرض المعارض في أبوظبي.
وتعرف الشيخ فيصل القاسمي على أحدث المنتجات العسكرية وابتكاراتها والمعدات المتطورة في القطاع العسكري والدفاع، وتبادل الأحاديث مع القائمين عليها حول آخر المستجدات التكنولوجية في هذا المجال.
وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الصناعات العسكرية وتطويرها في مجال الدفاع والأمن.

فيصل بن سلطان القاسمي
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أبوظبي
آيدكس
معرض آيدكس
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