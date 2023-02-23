مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يزورون «آيدكس 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

زار مديرو قطاعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي ونوابهم وعدد من المنتسبين معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» في دورته الـ 16 وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع كل من اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد د. راشد بورشيد النقبي نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في الأجنحة الوطنية والعربية والعالمية، واستمعوا إلى شرح موجز حول ما تقدمه هذه الأجنحة من معروضات تظهر الصناعات العسكرية المتطورة، وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية الذكية. وأكدوا أن المعرض يعتبر منصة رائدة لأحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، ويجسد قدرة إمارة أبوظبي على استضافة واحد من أكبر المعارض الدفاعية العسكرية في العالم.