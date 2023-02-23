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الإمارات

صقر غباش يترأس وفد «الوطني» إلى بغداد

صقر غباش
24 فبراير 2023 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

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يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية، وفد الشعبة المشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 25-26 فبراير الجاري، تحت عنوان «الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته»، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية.
ويضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي كلاً من: ناعمة المنصوري، رئيسة المجموعة، وعبيد السلامي، نائب رئيس المجموعة، وناصر اليماحي، وعائشة ليتيم، وأحمد الشحي، أعضاء المجلس، كما يضم الوفد: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.  

صقر غباش
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الاتحاد البرلماني العربي
بغداد
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