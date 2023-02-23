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حاكم عجمان يستقبل وفد «دبي الإسلامي»

حميد النعيمي خلال الاستقبال (وام)
24 فبراير 2023 02:09

عجمان (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان الأميري، أمس، وفد بنك دبي الإسلامي برئاسة نواف عبد الله الريسي، رئيس خدمات الدعم المجتمعي في البنك.
واطّلع صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، من رئيس الوفد، على عدد من مشاريع البنك الاقتصادية والمشاريع الخيرية والإنسانية، ودور قسم خدمات الدعم المجتمعي بالبنك في دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة في الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة.
وشكر رئيس خدمات الدعم المجتمعي في البنك - خلال اللقاء - صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، على دعمهما المتواصل للأعمال الخيرية والإنسانية كافة، لافتاً إلى دور البنك في المشاركة في الأعمال الخيرية بالإمارة كأحد الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لمؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحرصه على المشاركة في تنفيذ توجيهات سموه ضمن مبادراته المجتمعية التي تسعى إلى تسهيل الحياة لمواطني الإمارة ولمساعدة الأسر المتعففة بالإمارة، وتلبية متطلبات الحياة الكريمة لذوي الدخل المحدود والأسر المستحقة للخدمات الإنسانية والاجتماعية.
واستمع الوفد إلى توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان الذي أثنى على دعمهم المتواصل للأعمال الخيرية.
وكرم سموه البنك تقديراً لدوره في دعم الأعمال الخيرية. 

حاكم عجمان
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حميد النعيمي
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