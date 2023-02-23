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عمار النعيمي: التميّز الحقيقي خدمة الناس وتحقيق الرفاه لكل فرد

عمار النعيمي خلال تكريم الفائزين (وام)
24 فبراير 2023 02:09

عجمان (وام)

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كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة عجمان للتميز الحكومي بدورتها التقييمية السادسة خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز في مربط عجمان، بمشاركة وحضور عدد من أفراد المجتمع، وموظفي الدوائر الحكومية في الإمارة.
وبتوجيهات كريمة من سمو ولي عهد عجمان، أعلن برنامج عجمان للتميز مبادرتين لتمكين رحلة الريادة الحكومية، حيث تم إطلاق جائزة البحث العلمي في مجالات التميز والريادة في الجهات الحكومية لتشجيع استخدام البحث الأكاديمي وتوثيق النجاحات الرائدة، وإطلاق برنامج النهضة لدعم أنشطة المقارنات المعيارية في الجهات الحكومية، وتشجيع استخدام المواصفات القياسية للخدمات والمشاريع ذات الصلة بالقطاع الحكومي.
وأشاد سموه - في كلمته بهذه المناسبة - بمسيرة دولة الإمارات نحو مئويتها الأولى بثبات وثقة بفضل قياداتها الفذّة.
وقال سموه: «اليوم نستشعر قيمة التميّز الحقيقي الذي يكمن في خدمة الناس وتحقيق الرفاه والرخاء لكل فرد، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل المشترك المتكامل في الحكومات المحلية ومع الإمارات الأخرى، ليمتد أيضاً بمشاركة مجتمعنا الذي جعلناه حاضراً في اجتماعاتنا ومساهماً في قراراتنا، وفي هذا اليوم نحتفي بنُخبة من النماذج المُلهمة التي أثرت إيجاباً في عموم مجتمع الإمارة، فخورين بهذه الجهود الاستثنائية والمبادرات المتميزة».
وقام سمو ولي عهد عجمان بتسليم الجوائز للمكرمين .

عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
الإمارات
عجمان
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