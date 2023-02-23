6 مؤتمرات أمنية في «القمة الشرطية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن أجندة جلسات ومحاور القمة الشرطية العالمية 2023 في نسختها الثانية، والتي تنظمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 7 وحتى 9 من شهر مارس المقبل، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين نخبة من قادة الشرطة والأمن، ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان في المجتمعات. والتي ستحتضن 6 مؤتمرات أمنية بحضور خبراء من الانتربول واليوروبول وأجهزة دولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شرطة دبي في مختبر الابتكار بمقر القيادة العامة، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومحمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام)، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد دكتور عبد الرحمن المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط والأفراد والسادة الإعلاميين.

وفي مستهل حديثه، أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، أن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، أصبحت تتخذ أشكالاً متعددة ومُستجدة، خاصة تلك التي تقترن بالتكنولوجيا، ويستغلها المجرمون للتخفي خلفها وتنفيذ جرائمهم وهم على بعد آلاف الأميال من الضحية، الأمر الذي يتطلب تدابير تصدٍّ فعالة ترتكز إلى تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الشرطية والأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، واستحداث قنوات تواصل سريعة ودقيقة للتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية».

وأضاف «تحت مظلة وزارة الداخلية، نحرص على تعزيز جهودنا والتعاون والتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول»، والتي تحتفل بعامها المائة هذا العام، على دعم جهودها الرامية لمكافحة الجرائم المنظمة والحد منها، والمساهمة بشكل أكبر في عمليات التنسيق والتواصل بين الأجهزة الشرطية الفاعلة في العالم».

وأكد اللواء العبيدلي أن الخبراء والمختصين وقادة الشرطة سيبحثون خلال القمة الشرطية العالمية، أكثر الأساليب مرونة وابتكاراً في العمل الشرطي، سعياً خلف تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة، وذلك في إشارة إلى ضرورة المواكبة المستمرة لأساليب المجرمين الأكثر تطوراً، لاسيما مع استغلالهم لكل تقنية حديثة لتنفيذ جرائمهم، منتهكين قوانين الرقابة على الحدود بين الدول.

والمؤتمرات الستة التي ستتضمنها القمة تتمثل في مؤتمر الابتكار والمرونة في العمل الشرطي، ومؤتمر علوم الأدلة الجنائية، ومؤتمر الحد من الجريمة، ومؤتمر مكافحة المخدرات، ومؤتمر الطائرات بدون طيار، ومؤتمر الكلاب البوليسية الدولي. كما ستضم القمة معرضاً دولياً يستعرض التقنيات الرائدة والتكنولوجيا المعززة للعمل الشرطي والأمني.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن تعاون شرطة دبي الدولي يسهم في ضبط أكثر من 12 طناً من المخدرات في 3 سنوات.

وثمرة للتعاون الدولي خلال السنوات الثلاث الماضية، كشف اللواء خليل المنصوري عن تمرير القيادة العامة لشرطة دبي لـ (653) معلومة مهمة لعدد (43) دولة، بالتعاون مع ضباط الارتباط، الأمر الذي أسهم في ضبط (209) متهماً دولياً، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 12 طناً و773 كيلوغراماً، وبقيمة سوقية بلغت 143 مليوناً و391 ألفاً و610 دراهم.