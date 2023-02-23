الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شراكة بين شرطة دبي و«وام»

عبدالقدوس العبيدلي ومحمد جلال الريسي يوقعان اتفاقية الشراكة (وام)
24 فبراير 2023 02:08

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في الجانب الإعلامي بشأن القمة الشرطية العالمية 2023، والمزمع انعقادها في الفترة الممتدة من 7 حتى 9 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.
وقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء دكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب وكالة أنباء الإمارات، محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، بحضور عدد من الضباط والأفراد والإعلاميين.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
وام
وكالة أنباء الإمارات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©