شراكة بين شرطة دبي و«وام»

دبي (وام)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك في الجانب الإعلامي بشأن القمة الشرطية العالمية 2023، والمزمع انعقادها في الفترة الممتدة من 7 حتى 9 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقع الاتفاقية من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء دكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب وكالة أنباء الإمارات، محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، بحضور عدد من الضباط والأفراد والإعلاميين.