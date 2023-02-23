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الإمارات

دوائر حكومة الشارقة توحد جهودها دعماً لمسيرة تطوير مشروعات القرآن الكريم

خلال الاجتماع (وام)
24 فبراير 2023 02:09

الشارقة (وام)

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عقد رؤساء ومديرو الدوائر الحكومية المهتمة بالشأن القرآني اجتماعاً تنسيقياً في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بهدف توحيد الجهود المشتركة دعماً لمسيرة تطوير التعاون وتعزيز التكامل وتنظيم آلية العمل في خدمة مشروعات القرآن الكريم وعلومه.
حضر الاجتماع عبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم في الشارقة  والدكتور شيرزاد طاهر الأمين العام للمجمع والدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسميّة وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة وعمر الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وخليفة حسن خلف مدير إذاعة الشارقة للقرآن الكريم والدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.
واستعرض الاجتماع مشروعات كل الجهات ومشاريعها المستقبلية وآليات التعاون للوصول إلى التكامل في العمل واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل لوضع أساسيات الشراكة الاستراتيجية من خلال عدة لقاءات بين الجهات ذات الاختصاص.
وأكد عبدالله خليفة السبوسي أهمية وضع خطة استراتيجية تكاملية للمشاريع القرآنية وتسليط الضوء على تلك المشاريع وتوحيد الجهود التي من شأنها إبراز دور إمارة الشارقة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
من جانبه، رحب الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية بهذا التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه سيتم توثيقه في كتاب يعكس دور إمارة الشارقة في خدمة القرآن الكريم،مؤكداً أن الجامعة القاسمية تفتح أبوابها لكل تعاون مثمر يخدم المصلحة العامة في الشارقة.

الإمارات
حكومة الشارقة
الشارقة
القرآن الكريم
دائرة الشؤون الإسلامية
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