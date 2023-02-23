«اطمئنان» تجري فحوصات طبية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

لاقت المبادرة الطبية التي أطلقها مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى حضوراً لافتاً وإقبالاً من قبل أهالي الأحياء التابعة لضاحية السيوح في مدينة الشارقة لإجراء فحوص شاملة، بهدف الاطمئنان على صحتهم، والتي حملت عنوان (اطمئنان).

وقام مجلس الضاحية باستقبال المواطنين من الرجال والنساء، مع إطلاق المبادرة في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، والتي تواصلت على مدى أربعة أيام متواصلة لإتاحة الفرصة وبالمجان لإجراء الفحوصات الأولية والتشخيص المبكر للحالة الصحية، من خلال الكادر الطبي والتمريضي الذي باشر دوره بالتوعية والوقوف على الحالية للصحية للأهالي. وأكد يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيس مجلس ضاحية السيوح، على أهمية المبادرة الطبية وهي الأولى في مجال التوعية الصحية منذ مباشرة المجلس لأعماله، والتي تلاقت مع أدواره فيما يتطلع إليه المجلس من تعزيز الجانب الصحي والوقائي في المجتمع.