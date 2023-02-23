الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«اطمئنان» تجري فحوصات طبية بالشارقة

«اطمئنان» تجري فحوصات طبية بالشارقة
24 فبراير 2023 02:08

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»

لاقت المبادرة الطبية التي أطلقها مجلس ضاحية السيوح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى حضوراً لافتاً وإقبالاً من قبل أهالي الأحياء التابعة لضاحية السيوح في مدينة الشارقة لإجراء فحوص شاملة، بهدف الاطمئنان على صحتهم، والتي حملت عنوان (اطمئنان).
وقام مجلس الضاحية باستقبال المواطنين من الرجال والنساء، مع إطلاق المبادرة في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، والتي تواصلت على مدى أربعة أيام متواصلة لإتاحة الفرصة وبالمجان لإجراء الفحوصات الأولية والتشخيص المبكر للحالة الصحية، من خلال الكادر الطبي والتمريضي الذي باشر دوره بالتوعية والوقوف على الحالية للصحية للأهالي. وأكد يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيس مجلس ضاحية السيوح، على أهمية المبادرة الطبية وهي الأولى في مجال التوعية الصحية منذ مباشرة المجلس لأعماله، والتي تلاقت مع أدواره فيما يتطلع إليه المجلس من تعزيز الجانب الصحي والوقائي في المجتمع.

الإمارات
الشارقة
دائرة شؤون الضواحي والقرى
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©