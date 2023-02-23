الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

21.14 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس ونافدكس»

جانب من المعرض (الاتحاد)
24 فبراير 2023 02:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

شهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023» اللذين ينعقدان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، توقيع 10 صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة 2.7 مليار درهم موزعة على 6 صفقات محلية و4 دولية، وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» في أربعة أيام منذ انطلاقهما إلى 21.14 مليار درهم بواقع 44 صفقة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسمين لمجلس التوازن، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك. وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» لصالح وزارة الدفاع بلغت 6 صفقات بقيمة 1.2 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء كاميرات حرارية للبنادق بقيمة 91 مليون درهم، والتعاقد مع شركة TAMALEX INTERNATONAL لتقديم الدعم الفني والإصلاح وتوريد قطع غيار للآليات بقيمة 53 مليون درهم، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لشراء كاميرات حرارية والمنظار حراري بقيمة 65 مليون درهم، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام SAP بقيمة 21 مليون درهم، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية لأنظمة اتصالات سفن بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة نورينكو الصينية بواسطة شركة انترناشونال جولدن جروب لشراء الراجمات من نوع ‏AR3‎‏ وصواريخها مع تقديم خدمات الدعم الفني في الدولة بقيمة 902 مليون درهم. من جانبه، أشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الرابع لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» بلغت 4 صفقات بقيمة 1.5 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لشراء صواريخ الميكا بقيمة 1.26 مليار درهم، والتعاقد مع شركة LEONARDO الإيطالية لشراء قطع غيار لأنظمة القيادة والسيطرة بقيمة 36 مليون درهم، والتعاقد مع شركةHARRIS INTERNATIONAL الأميركية لتقديم خدمات الإسناد الفني والتدريب على أنظمة القيادة والسيطرة بقيمة 79 مليون درهم، والتعاقد مع شركة KAMAN PRECISION PRODUCTS الأميركية لشراء مكملات الذخائر بقيمة 165 مليون درهم.
وقال سعيد المنصوري إن اليوم الرابع من فعاليات المعرضين شهد ختام فعاليات محادثات آيدكس «IDEX Talks» التي شهدت مشاركة كبرى صناع القرار والخبراء في العالم، حيث ناقشوا على مدار ثلاثة أيام سبل النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن جائزة «آيدكس نكست جين للابتكار» في اليوم الختامي، حيث تنافس عليها ما يزيد على 34 شركة من 25 دولة حول العالم.

آيدكس
معرض آيدكس
أبوظبي
الإمارات
نافدكس
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©