«KDU» تعرض حلولاً هندسية وملاحية للصناعات البحرية التجارية والعسكرية

أبوظبي (الاتحاد)

تعرض مجموعة KDU الحلول المتكاملة في أنظمة الهندسة الكهربائية والتلقائية والملاحة والاتصالات للصناعات البحرية التجارية والعسكرية منذ إنشائها في العام 2005م

وقال يحيى بن عبود الشريك في الشركة: نشارك هذا العام بالذات بأحدث التقنيات والتدريب لتحسين مستوى الخدمات التي نقدمها حيث تضم فريقاً هندسياً ذا خبرة ومهارات عالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي مكان في العالم تتواجد به السفن والمواني، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا التجاريين والعسكرين على حد سواء من دون تأخير أو مشاكل وبجودة عالية تضمن استمرارية العمل.

وأضاف: كما يتضمن طاقم الشركة فريق إدارة المشاريع المعتمد وصاحب الخبرات الكبيرة من الشركات التي نمثلها في هذا المجال.