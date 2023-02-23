«تاليس» الفرنسية: الإمارات سوق استراتيجي

أبوظبي (وام)

قال كريستوف سالومون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» الفرنسية للأنظمة الأرضية والجوية، إن شركته وقعت صفقات ضخمة على هامش معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، مشيراً إلى أن الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً مهماً لعملياتهم في المنطقة.

وأضاف سالومون، في تصريحات على هامش فعاليات المعرضين، أن دولة الإمارات تعتبر مساهماً رئيساً في عملياتنا الأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل اهتمامنا المتواصل بتطوير حلول وأنظمة دفاعية وضخ مزيد من الاستثمارات محلياً، مشيراً إلى أن الشركة لديها 2000 موظف في الشرق الأوسط، وتشكل دولة الإمارات نحو 25 في المائة من إجمالي القوي العاملة لدينا في المنطقة.

وأكد أن شركة «تاليس الإمارات» للتقنيات التي تم تأسيسها عام 2019، عبر الشراكة مع مجلس «توازن» الاقتصادي، تهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، فيما يخص تعزيز القدرات الصناعية، وترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، بالإضافة إلى خلق قيمة وتأثيراً اقتصادياً من خلال مساهمتها في تحقيق أهداف التوطين.

وأوضح أن شركة «تاليس» الإمارات للتقنيات أطلقت منذ تأسيسها مركز التميز للرادار، ومركز التميز للخدمة الدفاعية، ومركز التميز الرقمي لدعم التحول إلى التكنولوجيا المستدامة، حيث تضم المراكز الثلاثة في الإمارات 160 موظفاً، مع هدف بمضاعفة حجم القوى العاملة بحلول عام 2025.

وذكر أن «تاليس» الإمارات للتقنيات لديها هدف طموح يتمثل في وصول نسبة المواطنين الإماراتيين إلى 30 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشركة خلال العام الجاري 2023، بالإضافة إلى استثمارنا بشكل كبير في مجال التعليم لرعاية المواهب المحلية الواعدة في المجالات الهندسية، حيث قمنا حتى الآن بتدريب 20 طالباً في تخصصات الرادار والراديو والفضاء، ونساعد على استقطاب المزيد من المواهب الوطنية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» الفرنسية، إن الشركة لديها ما يقارب 500 موظف في دولة الإمارات يعملون في قطاعات مختلفة تشمل الدفاع والطيران والفضاء والنقل والأمن، مشدداً على أن دولة الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً مهماً لشركة تاليس، وذلك منذ اليوم الأول لوجودنا بالدولة قبل 45 عاماً.