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«التربية»: لجنة لتقييم «المنهج المتكامل» والتقرير في مارس المقبل

وزارة التربية والتعليم
24 فبراير 2023 00:23

دينا جوني (دبي) 
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها على «تويتر»، أنها شكلت في ديسمبر من العام الماضي لجنة وطنية أكاديمية محايدة من مؤسسات التعليم الوطنية لمراجعة المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق «سلسلة سلامة»، لافتة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي في مارس 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت تطبيق المنهج المتكامل في اللغة العربية والثقافة والأخلاق أو «سلسلة سلامة» في العام الدراسي 2020-2021، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتطوير المناهج التعليمية وفق أحدث وأفضل الممارسات التعليمية المعتمدة عالمياً، مع الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.
وتتضمن «سلسلة سلامة» على محتوى تربوي وعلمي تمّ إعداده بأسلوب هادف وجاذب للطلبة في الصفوف المختلفة ضمن الحلقة الأولى والثانية. ويتميز المحتوى بعمقه المعرفي بالإضافة إلى بساطة الأسلوب والمواد التفاعلية الرقمية. كما تتضمن السلسلة كتباً دراسية عدة منها كتاب الطالب، وكتاب النشاط، بالإضافة إلى دليل المعلم. وتشتمل السلسلة أيضاً على القصص الإثرائية مثل «منصة نهلة وناهل» الرقمية، ومكتبة الفيديوهات التعليمية الرقمية.

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