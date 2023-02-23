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«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع شركة للتكنولوجيا

«إيدج» توقع مذكرة تفاهم مع شركة للتكنولوجيا
24 فبراير 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت «الطيف»، المزود الرائدة لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة المعدات العسكرية في دولة الإمارات، أمس، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) مذكرة تفاهم مع شركة L3Harris إنترناشونال، التابعة لشركة L3Harris للتكنولوجيا الأميركية، المبتكرة الرائدة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع. 
وستتعاون الشركتان بهدف تحديد الفرص التجارية المحتملة ضمن محفظة الاتصالات وصيانتها، في دولة الإمارات وفي الدول الشريكة الأخرى بالمنطقة.
وأشار سيف الدهباشي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف، متحدثاً عن الشراكة الجديدة: «بصفتها مركز التميز الأول للدعم الكامل لدورة حياة أنظمة الدفاع في المنطقة، تقدم الطيف خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة شاملة، ويعزز منهجها التقني الموسع مكانتها كشريكة مثالية ومستمرة لشركة L3Harris. ويشرفنا العمل مع تلك الشركة المرموقة في مجال تكنولوجيا الدفاع ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي ستولدها جهودنا المشتركة في قطاع أنظمة الاتصالات وصيانتها». 

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