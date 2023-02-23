تعاون بين مجلس التوازن و«ساب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّع مجلس التوازن على هامش مشاركته في معرضي «آيدكس 2023» ونافدكس 2023، اتفاقية مع «ساب»، لتقديم قدرات طباعة ثلاثية الأبعاد للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، تتضمن التصميم والتصنيع الدقيق لقطع الغيار.

وقع على الاتفاقية بجناح مجلس التوازن بالمعرض كل من عبدالله سيف العواني، الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، وآنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» بدولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

جاءت الاتفاقية بعد تدشين مجلس التوازن أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد «سندان»، والذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول لمعرض آيديكس 2023. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تلبية أهداف برنامج التوازن الاقتصادي التي تتضمن توفير فوائد استراتيجية لدولة الإمارات وإحداث أثر كبير يسهم في الازدهار الاقتصادي للدولة، وإقامة مشاريع من شأنها دفع وتعزيز عملية نقل التكنولوجيا، والمساهمة في بناء قدرات جديدة، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، والتوسع في قطاعات التصنيع المضاف وصناعة الطيران كقطاعات ذات أولوية.

وقال عبدالله العواني: «يعكس هذا التعاون جهود مجلس التوازن المتواصلة لتطوير وإدارة الشراكات في قطاع الصناعات الدفاعية، لما لها من تأثير اقتصادي واستراتيجي إيجابي على دولة الإمارات. ومن المؤمل أن تعود هذه الشراكة بالعديد من المنافع المشتركة على الأطراف كافة، وتسهم في توفير قيمة عالية عبر المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات، كما تعزز الاكتفاء الذاتي للقطاع الصناعي الدفاعي من خلال تنمية القدرات البشرية، وتسهم في دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات السيادية للدولة في مجال عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي».

وقالت آنا كارين روزن: «نؤكد التزامنا شريكاً استراتيجياً للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات، ونحن فخورون بالتعاون المثمر مع مجلس التوازن في تعزيز قدرات التصنيع السيادية التي ستضمن النمو المستدام لقطاع الدفاع، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تحقيق ذلك، مع الاستفادة أيضاً من الإمكانات الواعدة للكفاءات الوطنية من خلال تقديم تدريب عالي القيمة لمواطني دولة الإمارات العربية، وتوفير فرص عمل ستزودهم بالمهارات اللازمة لقيادة الصناعة ومواصلة تطويرها لسنوات مقبلة».