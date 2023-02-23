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«آي جي جي» تعرض «مسيرات» في «آيدكس»

طائرات مسيرة في جناح «اي جي جي» (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

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تعرض مجموعة «إنترناشونال جولدن جروب» الإماراتية «آي جي جي» والمتخصصة فى مجال الدفاع والأمن خلال مشاركتها في معرض «ايدكس» 2023 للطائرات المسيرة العسكرية المتنوعة بقدراتها مختلفة، بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.
وقال فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال جولدن جروب: إن المجموعة تركز على الابتكار والذكاء الصناعي في قطاع التصنيع العسكري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أحدث المنتجات في الصناعات الدفاعية والأمنية، وبالتالي تلبية متطلبات وحاجات القوات المسلحة الإماراتية في هذا القطاع.
من جهته، لفت خليفة مراد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي إلى أن جناح إنترناشونال جولدن جروب يشمل على مساحة كبيرة لعرض أحدث أنواع الطائرات المسيرة ذات القدرات والمهمات العسكرية المنتوعة، منها الاستطلاع الصغيرة والكبيرة والهجومية بحمولات مختلفة، حيث تتميز هذه المسيرات بالتحليق لمسافات بعيدة وارتفاعات وفق المهمات العسكرية المطلوبة، وهناك طائرات مسيرة تحمل الصواريخ والقنابل وكاميرات المراقبة عالية الدقة والتوجيه بالليزر والأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى مسيرات تحلق لمسافات بعيدة وساعات طويلة وتحمل حمولات مختلفة بكافة أشكالها.
وقد استقطب جناح شركة إنترناشيونال جولدن جروب في اليوم الرابع للمعرض العديد من الشخصيات الرسمية والقادة العسكريين. كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات الشراكة الاستراتيجية مع شركات متخصصة في مجال الدفاع والصناعات العسكرية.

آيدكس
معرض آيدكس
أبوظبي
الإمارات
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انترناشونال جولدن جروب
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