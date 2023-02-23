«توازن» تعتمد مركز فحص الأسلحة والذخائر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس التوازن، عن إصدار معايير فحص وتأهيل الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة في دولة الإمارات، استناداً على معايير عالمية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بهدف ضمان جودة وسلامة هذا النوع من الذخائر. وأوضح «مجلس التوازن» أن البدء في تعميم وتطبيق المعايير سيتم خلال الأشهر الستة المقبلة من العام الحالي 2023.

كما اعتمد المجلس «مركز فحص الأسلحة والذخائر» التابع لمركز توازن للاختبارات والتأهيل، والواقع في مجمع توزان الصناعي، مركزاً لفحص جودة الذخائر والتأكد من اتباعها للمعايير الدولية ذات الصلة. وفي سياق متصل تعد الموافقة الصادرة من «مركز فحص الأسلحة والذخائر» بشأن الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة، شرطاً لعقود التوريد الدفاعية والأمنية، إضافة إلى إصدار تراخيص المنتج لأغراض رقابة الاستيراد والتصدير.

وفي هذا الصدد أكد طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، التزام المجلس بالحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات الدفاعية والأمنية، وذلك في إطار مسؤوليته المتمثلة بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والاستغلال والتصرف بأي شكل من الأشكال في منتجات التكنولوجيا والدفاع والأمن.

وأضاف: «يمثل اعتماد المعايير الجديدة خطوة هامة نحو ضمان تحقيق الجودة الأمثل في المنتجات الدفاعية لدولة الإمارات، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير لقطاعي الدفاع والأمن في الدولة للأمام».

وتابع: «سيوفر مركز فحص الأسلحة والذخائر دعماً كبيراً لشركاء مجلس التوازن الاستراتيجيين والجهات الأخرى ذات الصلة، والتي تسعى للاستفادة من أعلى مستويات الخبرة والخدمة في فحص الذخائر من خلال «مركز فحص الأسلحة والذخائر»، الذي سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات لقطاعي الدفاع والأمن، تشمل، فحص جودة وسلامة الذخائر والوقوف على مدى دقتها ومتانتها وموثوقيتها.» وأوضح أن مركز فحص الأسلحة والذخائر يضم فريقاً من الخبراء والمختصين والذين يقومون بالإشراف على إجراءات الفحص مع ضمان تنفيذها وفقًا للمعايير واللوائح الدولية، بوجود أحدث معدات ومرافق الفحص، مما يسهم باختبار مجموعة واسعة من الذخائر الصغيرة وغيرها من المعدات الدفاعية والعسكرية.

من جانبه، قال محمد هلال المهيري، رئيس قسم اللوائح وضمان الجودة في مجلس التوازن: «تأتي الجودة والسلامة في مقدمة أولوياتنا، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات الفحص الأكثر موثوقية ودقة لقطاعي الدفاع والأمن، وذلك من خلال قدراتنا المتقدمة في فحص الذخائر. وأشار إلى أن مركز فحص الأسلحة والذخائر - التابع لمركز توازن للاختبارات والتأهيل - يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستخدم التقنيات المتطورة في مجال التأكد من جودة الذخائر، مما يؤهله لأن يكون ضمن أفضل مراكز الفحص والاعتماد في العالم.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو في اللجنة الدولية لفحص الأسلحة والذخائر (CIP)، والتي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، مما يسهم في أن تكون الذخائر المُصنعة في الإمارات والمعتمدة لدى «مركز فحص الأسلحة والذخائر» مُطابقة لمعايير الجودة العالمية، وبالتالي تسهيل دخولها للأسواق العالمية.