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مجلس التوازن وإل 3 هاريس يفتتحان «باز» لبرامج البيانات الذكية

مجلس التوازن وإل 3 هاريس يفتتحان «باز» لبرامج البيانات الذكية
24 فبراير 2023 02:09

أبو ظبي (وام)

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أعلن مجلس التوازن وشركة «إل 3 هاريس»، أمس، عن افتتاح مركز باز تكنولوجيز في أبوظبي والمتخصص في بناء قدرات في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لصالح القوات المسلحة.
ومركز باز تكنولوجيز، المعروف أيضاً باسم مركز البيانات الذكية، هو مشروع مشترك بين إل 3 هاريس وشريكتها الإماراتية مؤسسة أطلس للاتصالات وتتمثل أولى مشاريع المركز التي يتم تطويرها حالياً في بوابة إلكترونية لبيانات الحرب، حيث تقوم البوابة بتسهيل عملية مضاهاة بيانات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي بالبيانات الفورية، مما يعزز من عملية اتخاذ القرارات المدروسة على عدة أصعدة.
وأشار عبد الله سيف العواني، الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، إلى أن المشروع يأتي في إطار أهداف وطموحات الإمارات، لأن تكون الدولة الرائدة عالمياً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن مركز باز يمثل نقلة هامة نحو تعزيز الكفاءات الفنية والعسكرية بالدولة.
وأضاف: «نعمل على تطوير المهارات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، كما نقوم في الوقت ذاته بإنشاء قدرات كبيرة للدولة في مجال تحليل البيانات الدفاعية».

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