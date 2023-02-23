«وحش».. برمائية إماراتية بمواصفات عالمية

هالة الخياط (أبوظبي)

عرضت شركة كالدس الإماراتية المتخصصة في تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية، آلية قتالية برمائية إماراتية الصنع بمواصفات عالمية من خلال مشاركتها في «آيدكس 2023». وأطلقت الشركة على الآلية اسم «وحش» لإمكانياتها العالية من قدرات التنقل والحماية والحمولة وقوة النيران للعمليات البرية والبرمائية.

وأوضح اللواء متقاعد عبدالله السيد الهاشمي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في شركة كالدس، أنه تم تصميم نظام المركبة للعمل في ظروف الطقس القاسية والتضاريس الوعرة والظروف المناخية الصعبة، وتم إثبات قدرات آلية «وحش» من خلال مشاركتها الناجحة في تجارب المستخدم النهائي وإكمالها الناجح للمهام البرية والبرمائية، بالإضافة إلى تجارب إطلاق النار.

وأوضحت الهاشمي أن «وحش» تمتلك حلول الحماية المتطورة لسلامة الركاب الخاصة بها، والتي تعتمد معايير ستاناج 4569 - المستوى 4 للحماية البالستية، وستاناج 4569 المستوى 4 للحماية من الألغام الأرضية. كما يمكن للمركبة أن تنجو من انفجار عبوة ناسفة بوزن 50 كلجم من مادة «تي إن تي»، على بُعد خمسة أمتار من جانب المركبة، ومتر واحد من مستوى الأرض، دون أن يلحق أي ضرر بالطاقم. وذكر الهاشمي أن «وحش» تشتمل على نظام إطفاء تلقائي للحرائق، ونظام فلترة الهواء لحماية الطاقم والأفراد في الآلية من المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، فيما تستخدم حلول الحماية من التهديدات الباليستية والألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

وقال الهاشمي إن الشركة تعرض كذلك آلية «إم - كاف» متعددة المهام كنقل الجنود، مشيراً إلى أنها «مدرعة» تمتاز بخفة وزنها، ومصفحة بالكامل من الخارج والأسفل ضد الألغام والهجمات الجانبية، بما يوفر الحماية لركابها وحمولتها، حيث تستطيع أن تحمل مدفعاً رشاشاً أو وسائل الدفاع الجوي حسب حاجة المستخدم.

وما يميز المنتجات أن التصميم والصناعة لأجزاء الآلية كافة تكون داخل الدولة بما يتيح إجراء التعديلات بسرعة كبيرة.