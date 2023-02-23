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مركبة تحكم «عن بُعد» مجهزة للوصول للأماكن الخطرة

المركبة مزودة بنظام رادار لاسلكي عبر حساس موجات فوق صوتية (الاتحاد)
24 فبراير 2023 02:09

هالة الخياط (أبوظبي)

عرضت طالبات من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني مركبة ذكية يتم التحكم بها عن بعد للمساعدة في الوصول للأماكن الخطرة، خلال مشاركتهن في معرض آيدكس 2023.
وأوضحت الطالبة حمدة أحمد الشكري في دبلوم هندسة كهربائية أن المركبة هي عبارة عن مشروع تخرج نفذته الشكري وأربع من زميلاتها في دبلوم هندسة كهربائية، مزودة بنظام رادار لاسلكي مجهزة بكاميرا عالية الدقة بنظام رؤية ليلية.
وأفادت الشكري إلى أن المركبة قادرة على تسلق السلالم والسير في الأماكن الوعرة ويتم تزويدها بنظام تتبع المواقع.

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وقالت الشكري لـ«الاتحاد» إن المركبة تم تزويدها بمحركات ذات عزم عال، وهيكل المركبة تمت صناعته من مواد صلبة، ويتم تزويد المركبة بالطاقة عبر بطارية 12 فولت قابلة للشحن. كما يتم تزويد المركبة بنظام رادار لاسلكي عبر حساس موجات فوق صوتية مثبت على محرك سيرفر للمراقبة حول المركبة. ويتم إرسال قراءة الرادار لاسلكياً إلى غرفة التحكم وعرضها على شاشة المراقبة.
وأوضحت حمدة الشكري أن المركبة يمكن استخدامها في التطبيقات العسكرية، الدفاع المدني، وخدمات الشرطة والأمن الوطني. ويمكن إدخال تحديثات مستقبلية على المركبة كتطوير تقنية الرادار للتغطية ثلاثية الأبعاد، وتصميم الهيكل الخارجي، وتطوير نظام الحماية والعزل ضد الحرارة والمياه، وتزويد المركبة بنظام طاقة شمسية لحالات الطوارئ. 
وحظيت المركبة باهتمام العديد من الشركات المشاركة في آيدكس ممن عرضن فكرة تبني مشروع تخرج الطالبات وتطويره، وترجمته على أرض الواقع.
وشارك في إعداد المركبة كلا من الطالبات آمنة البلوشي، حمدة الشكري، مريم اليحيى، شما الأشخري، وشوق الأشرم.

أبوظبي
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