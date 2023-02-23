«أيه إم الإماراتية» تستعرض أحدث أنظمة المراقبة

أبوظبي (وام)

تستعرض مجموعة «أيه إم الإماراتية» من خلال مشاركتها بشركة أيه إم للصناعات المتخصصة في الصناعات العسكرية أحدث الأنظمة الدفاعية والمراقبة المتطورة، التي تراعي في تصنيعها التضاريس المختلفة، وذلك خلال مشاركاتها في معرض آيدكس 2023. وقال أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن «أيه إم الإماراتية» تستعرض العديد من المنتجات التي تحمل شعار «فخر الصناعة الإماراتية»، ويتم تصنيعها بالكامل في الدولة. وأضاف أن المجموعة تستعرض خلال معرض آيدكس 2023 برج حراسة ومراقبة ذكياً متعدد المهام، يغطي أكثر من 6 كيلو مترات ويمكنه تغطية هذا المحيط بالكاميرات وبالحماية اللازمة، إضافة إلى كونه مؤهل لأنظمة الرماية والمراقبة بكل أنواعها، ويستطيع التعامل مع مختلف الأهداف بزاوية 360 درجة. وأشار إلى أن «أيه إم للصناعات» تعرض روبوتاً متطوراً تم تصنيعه بالكامل في دولة الإمارات مزوداً بمنظومة نيران متطورة يعمل في جميع التضاريس والمناطق الصحراوية والجبلية، ويحمل بندقية «m2» إضافة إلى وحدة طاقة كهربائية قادرة على العمل تحت مختلف الظروف الجوية ولمدة 24 ساعة متواصلة بقدرة 15 كيلو واط ومزودة بتكييف ومخارج 12 و24 و110 فولت لدعم المنظومات العسكرية.