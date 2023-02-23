سترات خفيفة واقية من الرصاص في «آيدكس»

هالة الخياط (أبوظبي)

تمكن فريق من طلاب كلية التقنية العليا في أبوظبي، متخصص في علوم الهندسة الميكانيكية، من ابتكار سترات واقية من الرصاص، خفيفة الوزن بنسبة أكثر من 50% عن الوزن المتعارف عليه في السترات الواقية. وأوضحت الطالبة مهرة بن ثابت والطالب منصور المنصوري لـ «الاتحاد» أن السترات المبتكرة لا يتخطى وزنها 4.8 كجم مقارنة بالسترات المتعارف عليها في الوقت الحالي، والتي يتخطى وزنها 10 كجم.

وأفادت بن ثابت بأنه تم اختبار كفاءة السترات المبتكرة باستخدام مسدس عيار 9 ملم، وقد أثبتت السترة الواقية فعالية لتغطي معظم أجزاء القسم.

ولفتت إلى أن السترات تحتوي على 30 طبقة مدمجة من ألياف الكربون، وغيرها من العناصر المختلفة بما يزيد من كفاءتها.