«ايدج» تُكمل بنجاح اختبار نظام خلوي محمول جواً

أبوظبي(وام)

أكملت «ايدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم، بنجاح اختبارات مكثفة لنظامها الخلوي المحمول جواً ACTIVECELL-A مع عميل آخر، حيث أظهرت الاختبارات تكامل وقدرة تحديد الموقع بدقة عالية، وأداء النظام بالكامل لدعم متطلبات المهام ومختلف حالات الطوارئ.

ويوفر النظام، الذي تم تطويره بوساطة SIGN4L التابعة ل ايدج، إمكانات متقدمة للكشف والمراقبة وتحديد الموقع على شبكات 2G و3G و4G - مما يوفر ميزة مهمة أثناء عمليات البحث والإنقاذ.

وقال عمر الزعابي، نائب الرئيس الأول، قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: «تماشياً مع توجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة، تفخر ايدج وSIGN4L بتطوير هذه القدرة السيادية المنقذة للحياة، والتي أثبتت أنها تقدم نتائج مهمة في عمليات البحث والإنقاذ. إن إكمال هذه التجربة بنجاح يظهر استعداد نظام ACTIVECELL-A لدعم العملاء في الإمارات وخارجها في الأسواق الرئيسة. حيث يوفر النظام أداء ودقة استثنائيين، مع قدرات تشغيلية مصممة لمجموعة من متطلبات المهام».