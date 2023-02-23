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قائد القوات البحرية يلتقي مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ونائب رئيس العمليات البحرية الكورية

قائد القوات البحرية يلتقي مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ونائب رئيس العمليات البحرية الكورية
23 فبراير 2023 23:51

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية في مكتبة في معرض نافدكس 2023 -كلاً على حدة- الفريق مارتن سامبسون كبير مستشاري الدفاع - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة واللواء لي شانغ سيك نائب رئيس العمليات البحرية الكورية.

جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك خاصة ما يتعلق منها بالجوانب البحرية.

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