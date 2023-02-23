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البواردي يتفقد عدداً من أجنحة «أيدكس»

البواردي يتفقد عدداً من أجنحة «أيدكس»
23 فبراير 2023 23:45

تفقد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، عدداً من الأجنحة الوطنية والعربية والدولية المشاركة في معرض الدفاع الدولي " أيدكس 2023 ".

والتقى معاليه خلال الجولة عددا من رؤساء الوفود ومسؤولي الشركات والجهات المشاركة في المعرض وتعرف من خلالهم إلى أهم المعروضات والمنتجات الدفاعية والأنظمة الحديثة والحلول المتطورة في مجال الدفاع والأمن.

واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركات والأجنحة عن أهم المعروضات والتقنيات التي يشاركون بها في المعرض وتبادل معهم الأحاديث بشأن الأهمية التي يشكلها معرضا "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023 " والنجاح الذي حققاه على صعيد إبرام الصفقات والاتفاقيات بين العديد من الجهات، إضافة إلى ما يمثله المعرضان كونهما من المنصات العالمية لتبادل الأفكار والتجارب وعرض الصناعات الجديدة والمتطورة.

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