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تعاون بين «تريندز» والمعهد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع النزاعات بالنمسا

محمد العلي وهربرت شيبنر خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والمعهد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع النزاعات (EICTP) بالنمسا مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز البحث والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في تحقيق أهدافهما المعلنة المتمثلة في دعم وإجراء البحوث الأصيلة والمفيدة القائمة على الأدلة والحقائق، وتوظيف ذلك لخدمة المجتمع، ودعم المهتمين والباحثين والأكاديميين، وتعزيز سبل التعاون والشراكة في مجالات المعرفة والبحث وتوفير إطار رسمي وقانوني للتواصل والتنسيق والتعاون بينهم، يمكن من خلاله العمل لتحقيق أهدافهم المشتركة في مجالات البحث.
وتم التوقيع على الاتفاقية بمقر مركز تريندز، حيث وقعها من جانب تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز، فيما وقعها عن المعهد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع النزاعات هربرت شيبنر رئيس المعهد بحضور عدد مسؤولي تريندز.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي على أهمية مراكز البحث العلمي في استشراف المستقبل، ووضع رؤى علمية موثقة إزاء القضايا الراهنة ومساراتها، وفي القلب منها ظاهرة التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن التعاون مع المعهد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع النزاعات (EICTP) بالنمسا جاء في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية والاستراتيجية العالمية لمركز «تريندز»، وسعيه إلى تنويع شراكاته والانفتاح على مراكز البحث والفكر العالمية المرموقة وتعزيز التعاون معها، منوهاً بمكانة المركز النمساوي في تحليل الأحداث، وخاصة ما يتصل بالإرهاب ودوافعه، ومرتكبيه وسبل مواجهته.
ومن جانبه، رحب شيبنر بالتعاون مع مركز تريندز، لما له من سمعة عالمية جعلته في صدارة المراكز الفكرية الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن هذا التعاون سينعكس إيجابياً على صعيد تبادل الخبرات وتنوع النتاجات المعرفية بين المركزين، وذلك بفضل ما يقدمانه من محتوى بحثي معمَّق وأصيل.
وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات مع مراكز مثل مركز «تريندز» ستسهم في إثراء العمل البحثي المشترك وتعزز دور مراكز الفكر والبحث العلمي باعتبارها جسوراً معرفية تُنسج ويُؤسس لها في سبيل خدمة الإنسانية والمجتمعات.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
محمد العلي
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