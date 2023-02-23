«التقنية» تنظم مؤتمراً للتكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي (وام)

عقدت كليات التقنية العليا مؤتمر «ASET» الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في دورته الخامسة بمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من 30 دولة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر خلال (406) أوراق بحثية أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجيا وعلى مستوى الاستدامة وأفضل الممارسات والابتكارات المتعلقة بالمجالات الهندسية والتقنية.

وأكد الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، خلال حضوره جانباً من فعاليات المؤتمر، أهمية مؤتمر «ASET» الذي تحرص الكليات على عقده بشكل سنوي، كونه يمثل منصة تفاعلية تجمع الأكاديميين والباحثين والمختصين وأصحاب الأعمال لمناقشة أحدث التقنيات والأبحاث والتطبيقات في المجالات العلمية والهندسية الحيوية، بما يدعم تطوير المعارف وتعزيز الابتكار خاصة في ظل الاهتمام بمشاركة الشباب من طلبة وخريجين من مختلف الجامعات.

وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يولي أهمية خاصة بمجال الاستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور سعود الدعجة العميد التنفيذي لبرنامج الهندسة بكليات التقنية والرئيس العام للمؤتمر، أن المؤتمر يعرض (406) أوراق بحثية لباحثين وأكاديميين من (30) دولة مشاركة، كما يقام على هامش المؤتمر معرض لأحدث التقنيات من الروبوتات، بالإضافة الى مسابقة حول أفضل «بوستر» طلابي.