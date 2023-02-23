«الشارقة الخيرية» تطلق حملتها الرمضانية «جود» لمليون مستفيد

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن مستهدفات ومخصصات مشاريع حملتها الرمضانية «جود» للعام الجاري والتي تمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتم الإعلان عن كل تفاصيل الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم إطلاقه أمس، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي. وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، في مستهل كلمته خلال المؤتمر: مع الإعلان عن إطلاق حملتنا الرمضانية «جود» يسرنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لما يقدمونه من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخيري، كما أرحب بضيوف المؤتمر ممثلي وسائل الإعلام.

وتابع: إننا نولي الحملة الرمضانية اهتماماً بالغاً؛ إذ تعد بمثابة الحملة الأم لدعم سائر حملات ومشاريع الجمعية على مدار العام، وتراهن على عطاء أهل الخير وسفراء البسمة في التبرع ووضع زكاة أموالهم لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال ويُضاعف فيها الأجر والثواب، ومن هذا المنطلق ومواصلة لجهودنا الإنسانية فقد وضعت اللجنة العليا للحملة الرمضانية «جود» خططاً مدروسة لتحقيق المستهدفات المرجوة.

مشاريع الحملة الرمضانية «جود»

من جانبه، كشف عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي في كلمته خلال وقائع المؤتمر الصحفي، أن الحملة الرمضانية «جود» تستهدف تحقيق إيرادات ودعم مادي مباشر من تبرعات أهل الخير والإحسان بقيمة 125 مليون درهم، بينما تم وضع مخصصات لتنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية «جود» طيلة شهر رمضان المبارك، بتكلفة 26.7 مليون درهم، بواقع مليون وجبة إفطار صائم داخل وخارج الدولة بتكلفة 15 مليون درهم، إلى جانب توصيل مستحقات السلة الرمضانية بواقع 6000 سلة لتصل إلى 20 ألف مستفيد بتكلفة مليوني درهم، كما تم تخصيص 6 ملايين درهم، لتوزيعها على 20000 مستفيد من مستحقي زكاة المال، كما نستهدف توزيع 130 ألف زكاة فطر لصالح 13 ألف أسرة بتكلفة 2.6 مليون درهم، وكسوة العيد لصالح 7 آلاف مستفيد بتكلفة 1.1 مليون درهم.

مبادرات للمتعثرين

وتابع: إن الحملة تضم عدة مبادرات خيرية لإدخال البهجة إلى نفوس 1200 مستفيد، وترتكز هذه المبادرات على برامج تفريج الكربة التي تنبثق منها مبادرات مخصصة للمتعثرين في سداد الرسوم الإيجارية ودفع فواتير الكهرباء والمياه، وكذلك للمتعثرين في سداد الرسوم الدراسية وعلاج المرضى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون درهم، مضيفاً أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية، بالتنسيق مع إدارة المشاريع والعون، استهدفت إطلاق حزمة من المشاريع الخيرية في البلدان التي تشملها أعمال الجمعية، بمخصصات مالية تبلغ 44.4 مليون درهم، ومن المقرر أن تتضمن تدشين 5 حملات إغاثية لعلاج 251 من المصابين بأمراض قلبية من خلال حملة «القلوب الصغيرة» بتكلفة 2.4 مليون درهم، إلى جانب تدشين 5 حملات لمكافحة العمى وضعف الإبصار تستهدف 1000 حالة من المصابين بأمراض العيون وذلك بكلفة 500 ألف درهم، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدارس والفصول الدراسية بتكلفة 3.5 مليون درهم في المناطق التي تفتقر لتلك المشاريع والتي تمثل عمراناً للمناطق النائية.

وأكد على أنه من المقرر أن يتم بناء المدارس والفصول التي تشكل دعماً مباشراً من الجمعية لمسيرة العلم والتعلم ورفع المعاناة عن الطلاب في 10 دول لنشر الثقافة العامة وتنشئة جيل مثقف يسهم في إحداث التنمية لمجتمعه.

50 بيتاً لإيواء الفقراء

وأضاف ابن خادم: كما نسعى ضمن أعمال الحملة إلى بناء 50 بيتاً لإيواء الفقراء والأيتام في 5 دول بتكلفة 1.5 مليون درهم، مع إنشاء المجمعات الخيرية المتكاملة لتوفير حياة كريمة تسهم في استقرار الفئات المستهدفة بتكلفة مليون درهم، إلى جانب حفر 3000 بئر بتكلفة 10.5 مليون درهم لتوفير مياه الشرب في القرى النائية التي تعاني الجفاف وندرة الأمطار طوال العام، كما تعد الآبار وسيلة آمنة لسكان البلدان التي تجد مشقة بالغة في قطع مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة ومجازفة بالنفس في مواجهة الحيوانات المفترسة التي تسكن الأنهار، إلى جانب إنشاء 400 مسجد بتكلفة 25 مليون درهم ضمن مشروع بناء المساجد، مؤكداً أن هذه المبادرات مخصصة خلال الحملة الرمضانية، لافتاً أن جميع مشاريع تفريج الكربة والزكاة وعلاج المرضى ومتعسري الرسوم الدراسية والسكنية والمساعدات الشهرية مستمرة بشكل يومي على مدار العام دون توقف.

خيام الإفطار

كشف علي محمد الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار، عن عودة خيام مشروع إفطار الصائمين مجدداً لتجوب جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية بالعمال، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء رعاة العمل الخيري وداعميه على مساندتهم الخيرة وتثمين ما قدموه من دعم لا محدود ساهم في نجاح خطط الجمعية، داعياً إلى مواصلة العطاء لتحقيق المستهدفات المرجوة، والتي نأمل في بلوغها وتخطيها لتكون سنداً ودعماً في تنفيذ سائر البرامج الخيرية الأخرى المقررة على مدار العام.

زكاة المال

أفاد الراشدي أن الجمعية تعول على زكاة المال في دعم برامج المساعدات الرئيسة التي يتم تنفيذها على مدار العام مثل المساعدات الشهرية، وسداد المتأخرات الإيجارية ومساعدة المتعثرين مادياً ودعم طلاب العلم وسداد المصروفات الدراسية للطلبة المتعثرين، إضافة إلى الحالات المرضية وغيرها من المشاريع والمبادرات ذات التأثير المباشر في حياة الفقراء ومحدودي الدخل، ومن هذا المنطلق ندعو المحسنين الذين يخرجون زكاة أموالهم إلى تسليمها إلى جمعية الشارقة الخيرية، وتوكيل الجمعية عنهم في توزيعها على مستحقيها.