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قائد القوات البرية يستقبل نائب قائد القوات البرية الماليزية

قائد القوات البرية يستقبل نائب قائد القوات البرية الماليزية
23 فبراير 2023 23:27

 استقبل سعادة اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، اليوم، الفريق محمد بن عبدالرحمن نائب قائد القوات البرية الماليزية، وذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023".

تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال العسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.

ووقع الجانبان اتفاقية للتعاون العسكري في مجال التدريب والتنسيق وتبادل الخبرات على مستوى القوات البرية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط وأعضاء الوفد المرافق للضيف.

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