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«فرحة عيد» تستهدف 3000 طفل من منتسبي «اجتماعية الشارقة»

«فرحة عيد» تستهدف 3000 طفل من منتسبي «اجتماعية الشارقة»
24 فبراير 2023 02:07

الشارقة (وام)

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بدأت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بتلقي المساهمات المالية لمبادرة «فرحة عيد» من الراغبين بالمشاركة بإضفاء الفرحة في نفوس 3000 طفل من الأطفال المستفيدين من خدماتها والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية وأطفال الدور التابعة للدائرة، في كل من إمارة الشارقة ومدنها في الحمرية، والذيد، وخورفكان، ومليحة، والمدام، والبطائح وكلباء ودبا الحصن.
وقالت مريم الشامسي المدير التنفيذي لشؤون الأفرع، ومسؤول مبادرة «فرحة عيد» إن فرحة عيد تنظم سنوياً، حيث يتم جمع المساهمات لعيدي الفطر والأضحى، ونتطلع إلى تحقيق مليون درهم، بحيث يتم تخصيص 500 ألف درهم لعيد الفطر ومثله لعيد الأضحى ويستفيد كل طفل من عيدية مالية قدرها 300 درهم، ليختار بنفسه الملابس الجديدة التي تناسبه، إذ يتم إيداع هدية العيد في حسابه المصرفي.
وقالت إن المبادرة تستهدف الأطفال من عمر سنة حتى 18 سنة، متوجهة بالشكر لمن أسهم في هذه المبادرة المجتمعية من أفراد المجتمع والداعمين.

الإمارات
دائرة الخدمات الاجتماعية
الشارقة
اجتماعية الشارقة
فرحة عيد
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