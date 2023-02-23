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الإمارات

«الاتحاد الخيرية» تنظم رحلة عمرة لـ 48 شخصاً

مشاركون في رحلة العمرة (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:07

عجمان (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، رحلة عمرة لنحو 48 معتمراً من ذوي الدخل المحدود، واستمرت الرحلة 10 أيام منها 5 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة.
وتأتي هذه الرحلة ضمن المبادرات المتنوعة التي تقيمها الجمعية بهدف إسعاد ذوي الدخل المحدود، من خلال إقامة الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تدعم المستفيدين من خدمات المؤسسة في مختلف المجالات، حيث تتنوع الأنشطة والخدمات بين البرامج التوعوية والثقافية والدينية.
وقد عبر المعتمرون عن فرحتهم وسعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية من المؤسسة، منوهين بجهود المؤسسة لتوفير جميع التسهيلات، وتسخير كل الإمكانات لضمان إنجاح الرحلة.
وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، أن مشروع «تيسير العمرة» من البرامج الناجحة والخدمات المهمة التي توفرها المؤسسة للعديد من المستفيدين من خدماتها.

عجمان
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