إنجاز وتطوير شارع شخبوط بن سلطان في العين

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتجميل (الجزيرة الوسطية) في شارع شخبوط بن سلطان تحديداً من إشارات مستشفى توام بمنطقة المقام إلى جسر البطين، بهدف تعزيز المشهد الجمالي للمنطقة والمحافظة على البيئة والغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاد جمالية وبيئية صحية تساهم في تعزيز الصورة المشرقة للمدينة.

وتضمنت أعمال المشروع الذي بلغت مساحته 64.106 أمتار مربعة زراعة أكثر من 12886 متراً مربعاً من مغطيات التربة المزهرة، و8537 متراً مربعاً من الزهور الموسمية بإجمالي 165.317 شتلة من الزهور (البيتونيا) الموسمية التي إضافة للمنطقة لمسة جمالية بتدرج الأوان المختارة، بالإضافة إلى زراعة 197 شجرة.

اشتمل المشروع التجميلي للشارع على 711 متراً مربعاً من الشجيرات و21438 متراً مربعاً من الحصى الديكوري، وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة وتقليل استهلاك المياه في إمارة أبوظبي، تضمن المشروع أعمال تمديد وتأهيل لشبكات الري بنمط حديث وتصميمي جديد وفريد وبطول 14.421 متراً طولياً.

ونفذ المشروع التجميلي لشارع شخبوط بن سلطان، أنماطاً من الزراعات التجميلية الحديثة والعامودية في عملية تجميل الجزيرة الوسطية المصممة.