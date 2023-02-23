إنجاز 98% من البنية التحتية في حوض 21 بمدينة زايد

الظفرة (وام)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة 98% من أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية في حوض 21 بمدينة زايد، والذي يخدم 185 قطعة أرض سكنية.

وتشمل الأعمال إنشاء شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية كافة، والتي تضم شبكة الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي ونظام الري ونظام تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أرصفة وممرات المشاة وإنارة الشوارع، وتتواصل أعمال تركيب البلاط والكربستون للأرصفة. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين الخدمات كافة في حوض 21 بمدينة زايد لخدمة السكان، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.