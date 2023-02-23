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إطلاق برامج تدريبية في الإدارة العمالية

برامج تدريبية في الإدارة العمالية (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:07

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت الجامعة القاسمية، بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل بحكومة الشارقة، برامج تدريبية في مجال الإدارة العمالية، وذلك في إطار تكامل أدوارهما للإسهام بتطوير الكفاءات القيادية الوطنية التي يحتاجها قطاع العمل في إمارة الشارقة.
والبرامج التدريبية التي سينظمها مركز التعليم المستمر بالجامعة القاسمية، تشمل إطلاق ثلاثة برامج تدريبية، سيلتحق بها ما يقارب من سبعين موظفاً، موزعين على تلك البرامج، وتقسم البرامج التدريبية إلى إدارة العمال وبرنامج ثانٍ في مجال إدارة مساكن العمل، أما البرنامج الثالث فسيغطي مجال إدارة الأزمات العمالية، بالإضافة إلى برنامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وأكد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، أهمية إطلاق هذه البرامج التدريبية في مجال الإدارة العمالية، نظراً للحاجة الماسة وأهميتها على مستوى الدولة.

الإمارات
الجامعة القاسمية
الشارقة
هيئة تطوير معايير العمل
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