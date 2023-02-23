«أبوظبي جاب» لـ 1536 مزرعة في الإمارة

أبوظبي (وام)

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن أن إجمالي عدد المزارع الحاصلة على شهادة أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب» النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» بنهاية العام الماضي 2022 بلغ 1536 مزرعة.

ووفقاً لتقرير إحصائي للهيئة، بلغ إجمالي عدد المزارع الحاصلة على الشهادة في منطقة العين نحو 751 مزرعة بنسبة 48.9 في المائة، تليها منطقة الظفرة بعدد 521 مزرعة وبنسبة 33.9 في المنطقة، ثم منطقة أبوظبي التي بلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» حوالي 264 مزرعة بنسبة 17.2 في المائة.

وتعتبر شهادة «أبوظبي جاب» للممارسات الزراعية الجيدة علامة جودة تضمن أن المنتج تمت زراعته وحصاده وفقاً لمعايير سلامة الأغذية والبيئة، وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضمن جودة المنتج وسلامته، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة والمبيدات والمياه، بما يوفر فرصة جيدة لتسويق منتجات محلية تتماشى مع أفضل مستويات السلامة الغذائية العالمية.

كما وقعت الهيئة اتفاقية مع منظمة «جلوبال جاب» لتمنحها حق تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع إمارة أبوظبي، ومنح المزارع المشاركة في البرنامج شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب».