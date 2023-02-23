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الإمارات

«محميات الشارقة» و«الطاقة والبنية التحتية» تتعاونان بمجال علوم الأرض

«محميات الشارقة» و«الطاقة والبنية التحتية» تتعاونان بمجال علوم الأرض
24 فبراير 2023 02:07

الشارقة (وام)

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وقّعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، اتفاقية تعاون مشترك تمتد لخمس سنوات لتطوير الشراكة بين الطرفين على الصعيدين البحثي والفني في مجالات علوم الأرض وتنمية الثروات المعدنية والعلوم ذات العلاقة.
وقّع الاتفاقية هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
وأكدت هنا سيف السويدي، أهمية الاتفاقية، باعتبارها محطة جديدة على طريق توثيق الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة، منوهة بأهمية تبني مثل هذه المبادرات والخطوات للارتقاء بالعمل المستند إلى أسس راسخة لدعم توجهات دولة الإمارات على صعيد الاستدامة، والمحافظة على البيئة، لا سيما فيما يتعلق بمجال علوم الأرض وأعمال المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني والحفاظ على التراث الجيولوجي والترويج له.

الإمارات
هيئة البيئة والمحميات الطبيعية
تركيا
وزارة الطاقة والبنية التحتية
علوم الأرض
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