الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وزير الزراعة الليتواني يشيد بجهود الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة الليتواني خلال زيارته «بستانيكا» للزراعة المائية (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

أشاد معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا، بجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوظيف الاستثمارات في تعزيز مشروعات الأمن الغذائي، وفق أعلى المعايير العالمية في الاستدامة والسلامة، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك لدى زيارة معاليه مزرعة «بستانيكا» المائية عالية التقنية في دبي الجنوب، يرافقه في الجولة كل من الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا.
ووصف نافيكاس المزرعة بأنها إنجاز مهم وتطور تقني بمزايا فريدة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
واطلع الوزير الليتواني على أنظمة التكنولوجيا المستخدمة في المزرعة العمودية، مثل مصابيح «إل إي دي» في غرفة نمو الزرع وغرفة الإنبات، ومراوح النمو، وغرفة التحكم بنمو الزرع، وأماكن تخزين معدات غليف، ومعدات النمو، والأرفف، وأنظمة جرعات المواد الغذائية، ومعدات غرفة الإنبات، وغيرها من المرافق.
وتبلغ مساحة «بستانيكا» للزراعة المائية 330 ألف قدم مربعة، وهي تقع في دبي وورلد سنترال، وتنتج أكثر من مليون كيلوجرام من الخضراوات الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95% من الزراعة التقليدية.

الأمن الغذائي
الإمارات
ليتوانيا
الزراعة
الزراعة المائية
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
الإمارات
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
اليوم 14:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©