وزير الزراعة الليتواني يشيد بجهود الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا، بجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتوظيف الاستثمارات في تعزيز مشروعات الأمن الغذائي، وفق أعلى المعايير العالمية في الاستدامة والسلامة، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك لدى زيارة معاليه مزرعة «بستانيكا» المائية عالية التقنية في دبي الجنوب، يرافقه في الجولة كل من الدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا؛ وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا.

ووصف نافيكاس المزرعة بأنها إنجاز مهم وتطور تقني بمزايا فريدة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

واطلع الوزير الليتواني على أنظمة التكنولوجيا المستخدمة في المزرعة العمودية، مثل مصابيح «إل إي دي» في غرفة نمو الزرع وغرفة الإنبات، ومراوح النمو، وغرفة التحكم بنمو الزرع، وأماكن تخزين معدات غليف، ومعدات النمو، والأرفف، وأنظمة جرعات المواد الغذائية، ومعدات غرفة الإنبات، وغيرها من المرافق.

وتبلغ مساحة «بستانيكا» للزراعة المائية 330 ألف قدم مربعة، وهي تقع في دبي وورلد سنترال، وتنتج أكثر من مليون كيلوجرام من الخضراوات الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95% من الزراعة التقليدية.