«الطريق إلى مستقبل الطبيعة» في حوار رقمي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي، خلال الشهر المقبل جلسة «حوار» بعنوان «الطريق إلى مستقبل إيجابي للطبيعة. ستنعقد هذه الجلسة بالتعاون مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

ويعتبر التغير المناخي إحدى الركائز الأساسية والمجالات الاستراتيجية ذات الأولوية في استراتيجية مجموعة أبوظبي للاستدامة للسنوات الخمس المقبلة، وبعد «الإنذار الأحمر» الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم، ما يتطلب خلال السنوات القليلة المقبلة من الحكومات والشركات والمستثمرين والمجتمعات التحرك لزيادة مستوى الوعي بالقضايا بالبيئية، حتى تعمل الاقتصادات ليس فقط على الحد من الضرر الذي يلحق بنظمنا البيئية، ولكن أيضاً للعمل على تعزيز وتسريع تعافيها. وتهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء إقليمياً على لدمج النهج الإيجابية للطبيعة في عمليات الحوكمة، وبناء حالة عمل للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير منظور عالمي حول كيفية انتقال الشركات والحكومات من الرؤية إلى العمل مع الطبيعة لتكون ضمن الأولويات الرئيسية لصناع القرار.

وتعد هذه الجلسة واحدة من سلسلة الندوات التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة، وتركز على القضايا المتعلقة بالاستدامة، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 100 من كبار المتخصصين والممارسين في مجال الاستدامة في جميع التخصصات والقطاعات.