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شرطة رأس الخيمة توعي حول النصب الإلكتروني

شرطة رأس الخيمة توعي حول النصب الإلكتروني
24 فبراير 2023 02:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في فرع التوعية والحملات الإعلامية في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي، حملة توعوية حول النصب والاحتيال الإلكتروني.
وتضمن الفيديو الخاص بالحملة التوعوية مجموعة من النصائح والإرشادات التي من شأن التزام الجمهور بتنفيذها حماية حساباتهم البنكية من عمليات التحايل التي يمارسها بعض الخارجين عن القانون، تشمل عدم الإفصاح عن أرقام بطاقاتهم الائتمانية السرية، والقيام بتغيير الرقم السري من فترة إلى أخرى، خاصة بعد العودة من السفر، مع ضرورة التسوق من المواقع الرسمية والموثوق بها، والإسراع بالاتصال بالبنك فور اكتشاف أية عمليات مشتبه بها، وعدم إدخال المعلومات الشخصية والمصرفية على مثل هذه المواقع، بالإضافة إلى عدد من النصائح والتدابير الاحترازية الأخرى.

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
النصب الإلكتروني
الجرائم الإلكترونية
الاحتيال الإلكتروني
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