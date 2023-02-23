الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قضاء أبوظبي» تطلق «التطوع ثقافة ومسؤولية»

جانب من فعاليات الحملة (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود العمل التطوعي وتشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في المجتمع، من خلال إطلاق حملة موسعة بعنوان «التطوع ثقافة ومسؤولية»، وذلك مع تأسيس الفريق التطوعي «ذخر»، بمشاركة عدد من موظفي الدائرة، تماشياً مع سياسة تنظيم الأعمال التطوعية في إمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق الحملة التطوعية، في إطار المشاركة المجتمعية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
واستهلت حملة «التطوع ثقافة ومسؤولية»، أنشطتها بتنظيف الأماكن العامة في منطقة العين.

دائرة القضاء
أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء في أبوظبي
التطوع
العمل التطوعي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
الإمارات
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
اليوم 14:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©