«قضاء أبوظبي» تطلق «التطوع ثقافة ومسؤولية»

أبوظبي (الاتحاد)

عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهود العمل التطوعي وتشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في المجتمع، من خلال إطلاق حملة موسعة بعنوان «التطوع ثقافة ومسؤولية»، وذلك مع تأسيس الفريق التطوعي «ذخر»، بمشاركة عدد من موظفي الدائرة، تماشياً مع سياسة تنظيم الأعمال التطوعية في إمارة أبوظبي.

ويأتي إطلاق الحملة التطوعية، في إطار المشاركة المجتمعية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

واستهلت حملة «التطوع ثقافة ومسؤولية»، أنشطتها بتنظيف الأماكن العامة في منطقة العين.