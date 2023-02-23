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شرطة الفجيرة: «احذر الانشغال بغير الطريق»

شرطة الفجيرة: «احذر الانشغال بغير الطريق»
24 فبراير 2023 02:08

الفجيرة (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفرعية الثانية، ضمن سلسلة برامج حملات التوعية الأمنية، وتجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً تحت شعار (احذر الانشغال بغير الطريق).
وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أن ظاهرة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة تشكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وهي من السلوكيات التي تشغل السائق عن الانتباه، وتؤدي إلى الانحراف بين مسارات الطريق وإبطاء سرعة المركبة، ما يعطل حركة السير، وارتكاب العديد من المخالفات المؤدية إلى وقوع الحوادث.
ودعا العقيد الظنحاني إلى ضرورة الانتباه والحذر وعدم الانشغال بغير الطريق، لأن الحوادث تقع في ثوانٍ معدودة، ونوه مدير المرور إلى أن مخالفة الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة أو بأي صورة كانت غرامتها (800) درهم و(4) نقاط مرورية. ومن جانبها، أكدت الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن القيادة تسعى جاهدة لتعزيز دور الوعي المروري، والذي يسهم في الحد من هذه الظاهرة الخطرة، والتي تؤثر سلباً على قيادة المركبة والسيطرة عليها، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث التي يذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من السائقين ومستخدمي الطريق.

شرطة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
الانشغال بغير الطريق
التوعية المرورية
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