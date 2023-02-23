«الطوارئ والأزمات» تنظم تمرين HazMat-12

رأس الخيمة (وام)

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين HazMat-12، وذلك للوقوف على الجاهزية الوطنية للتعامل مع افتراضات حوادث المواد الخطرة في إمارة رأس الخيمة، وبما يحقق الاستباقية الاستراتيجية لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتسعى الهيئة من خلال التمرين إلى التأكد من توافق الأدوار والمسؤوليات للجهات المشاركة كافة، كذلك التأكيد على الجاهزية الوطنية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة في المناطق الصناعية بإمارة رأس الخيمة، الأمر الذي يحقق أيضاً المحافظة على المكتسبات الوطنية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بجانب تعزيز سمعة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً. وأكدت الهيئة أن تمرين HazMat-12 يهدف إلى توحيد المفاهيم ذات العلاقة بين الجهات المعنية.