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«حياتي أغلى» في «أسرية الشارقة»

«حياتي أغلى» في «أسرية الشارقة»
24 فبراير 2023 02:05

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت إدارة التنمية الأسرية في الشارقة وفروعها متمثلة بفرع المنطقة الوسطى، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «حياتي أغلى» في دائرة الموارد البشرية – المنطقة الوسطى، لفئة طلاب مدارس مرحلة الثانوية، بهدف تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والأدوار الأسرية للأفراد وإنتاج حراك إيجابي للمشاركين. شارك فيها كل من النقيب خليفة حمد بن هويدن، مدير فرع الشرطة المجتمعية بمركز الذيد الشامل، من خلال تقديم المحور الأول (تأثير وسائل التواصل الاجتماعي)، وقدم المحور الثاني (أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع) رقيب أول أحمد شاكر عبد الله، من القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارة مكافحة المخدرات، واختتمت الجلسة الحوارية بورشة عمل توعوية الرقيب أول عبد الله راشد المهيري، والمساعد خالد علي حسن، حيث تم استعراض عينات من المواد الضارة لتوعية أولياء الأمور بمخاطر هذه المواد، وكيفية انتشارها وكيفية الكشف عنها. ودعت علياء الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية فرع المنطقة الوسطى، إلى ضرورة مراقبة الأبناء ومتابعتهم الدائمة، لضمان سلامتهم وعدم انجرافهم إلى طرق الهلاك، معربة عن ضرورة تقديم مثل هذه البرامج التي من شأنها التوعية والتوجيه، محققين بذلك التكامل بين الجهات المجتمعية والأسرة.

الإمارات
إدارة التنمية الأسرية
الشارقة
المنطقة الوسطى
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