«الاتحادية العليا» تستقبل وفداً قضائياً من سلطنة عُمان

أبوظبي (وام)

استقبل محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وفداً قضائياً من المحكمة العليا في سلطنة عُمان الشقيقة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري، يرافقه عدد من قضاة المحكمة، وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية (العملية) للمحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض البادي التطور التقني الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية الإماراتية الذي طال مختلف إجراءات التقاضي، بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم أفضل الخدمات وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات ومناقشات بين وفد المحكمة العليا بسلطنة عُمان وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، بهدف تبادل الخبرات واستعراض التطور التشريعي والتقني، وكيفية عمل الأنظمة القضائية، بما يحقق دعم العمل القضائي والقانوني على مستوى دول مجلس التعاون.

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا كل الشكر والتقدير لفضيلة القاضي محمد بن عبدالله الحجري والوفد المرافق له على هذه الزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون المستمر، وتبادل الخبرات بين البلدين.