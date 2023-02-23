البواردي يلتقي عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركين في «آيدكس»
البواردي يلتقي عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركين في «آيدكس»
23 فبراير 2023 22:53
التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عددا من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في معرض ايدكس 2023 خلال فعاليات اليوم الرابع للمعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
فقد التقى معاليه كلا على حدة معالي جواو دوس سانتوس وزير الدفاع في أنغولا ومعالي مادات غولييف وزير الصناعات الدفاعية الاذربيجاني وسعادة سيردار ديميرل نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركي والفريق باكتيبيك بيكبولوتوف وزير الدفاع في قيرغيزستان ومعالي عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي والفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني. ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي بضيوف المعرض وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيز ودعم الروابط التي تجمع بلدانهم مع دولة الامارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بمجالات الشؤون الدفاعية والصناعية وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات.وتبادل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الأحاديث مع الضيوف حول الدور الذي يلعبه معرض "ايدكس 2023" و"نافدكس 2023" في تعزيز التعاون بين الشركات والدول في خدمة وتطوير الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات والمعلومات حول التقنيات المستقبلية.