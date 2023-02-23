الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

البواردي يلتقي عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركين في «آيدكس»

البواردي يلتقي عدداً من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركين في «آيدكس»
23 فبراير 2023 22:53

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عددا من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في معرض ايدكس 2023 خلال فعاليات اليوم الرابع للمعرض الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

فقد التقى معاليه كلا على حدة معالي جواو دوس سانتوس وزير الدفاع في أنغولا ومعالي مادات غولييف وزير الصناعات الدفاعية الاذربيجاني وسعادة سيردار ديميرل نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركي والفريق باكتيبيك بيكبولوتوف وزير الدفاع في قيرغيزستان ومعالي عبدالقادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي والفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني. ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي بضيوف المعرض وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيز ودعم الروابط التي تجمع بلدانهم مع دولة الامارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بمجالات الشؤون الدفاعية والصناعية وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات.وتبادل معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع الأحاديث مع الضيوف حول الدور الذي يلعبه معرض "ايدكس 2023" و"نافدكس 2023" في تعزيز التعاون بين الشركات والدول في خدمة وتطوير الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات والمعلومات حول التقنيات المستقبلية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
المصدر: وام
أبوظبي
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
الإمارات
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الإضرار بالمال العام
اليوم 14:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©