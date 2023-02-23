«تاليس» الفرنسية: الإمارات سوق استراتيجي مهم لعملياتنا في المنطقة
من المعرض
23 فبراير 2023 21:33
قال كريستوف سالومون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية للأنظمة الأرضية والجوية، إن شركته وقعت صفقات ضخمة على هامش معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، مشيراً إلى أن الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً مهماً لعملياتهم في المنطقة. وأضاف سالومون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش فعاليات معرضي "آيدكس ونافدكس 2023"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مساهماً رئيسياً في عملياتنا الأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل اهتمامنا المتواصل بتطوير حلول وأنظمة دفاعية وضخ مزيد من الاستثمارات محلياً، مشيراً إلى أن الشركة لديها 2000 موظف في الشرق الأوسط وتشكل دولة الإمارات نحو 25 في المائة من إجمالي القوي العاملة لدينا في المنطقة. وأكد أن شركة "تاليس الإمارات" للتقنيات، التي تم تأسيسها عام 2019، عبر الشراكة مع مجلس "توازن" الاقتصادي، تهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، في ما يخص تعزيز القدرات الصناعية، وترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، بالإضافة إلى خلق قيمة وتأثير اقتصادي من خلال مساهمتها في تحقيق أهداف التوطين.
وأوضح أن شركة "تاليس" الإمارات للتقنيات أطلقت منذ تأسيسها مركز التميز للرادار، ومركز التميز للخدمة الدفاعية، ومركز التميز الرقمي لدعم التحول إلى التكنولوجيا المستدامة، حيث تضم المراكز الثلاثة في الإمارات 160 موظفاً، مع هدف بمضاعفة حجم القوى العاملة بحلول عام 2025. وذكر أن "تاليس" الإمارات للتقنيات لديها هدف طموح يتمثل في وصول نسبة المواطنين الإماراتيين إلى 30 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشركة خلال العام الجاري 2023، بالإضافة إلى استثمارنا بشكل كبير في مجال التعليم لرعاية المواهب المحلية الواعدة في المجالات الهندسية، حيث قمنا حتى الآن بتدريب 20 طالباً في تخصصات الرادار والراديو والفضاء، ونساعد على استقطاب المزيد من المواهب الوطنية. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية، إن الشركة لديها ما يقرب من 500 موظف في دولة الإمارات يعملون في قطاعات مختلفة تشمل الدفاع والطيران والفضاء والنقل والأمن، مشدداً على أن دولة الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً مهماً لشركة تاليس وذلك منذ اليوم الأول لتواجدنا بالدولة قبل 45 عاماً. وأشار كريستوف سالومون إلى أن "تاليس" شاركت بقوة في جميع دورات معرضي آيدكس ونافدكس السابقة بالإضافة إلى مشاركتها الضخمة للغاية في فعاليات الدورة الحالية لعام 2023، لا سيما أنه حدث دولي يستقطب الألف الزوار من صناع القرار في القطاع الدفاعي والأمني. وذكر أن "تاليس" تعرض خلال معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" العديد من التقنيات المصممة لحماية كل من الأرض والأجواء، وهو ما يشمل خبرتنا في الدفاع الرقمي والأنظمة الرقمية، ومن بين هذه الحلول "منصة تاليس الرقمية"، وهي مؤمنة سيبرانياً لدعم القوات البرية من خلال تقنيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما تتيح تبادل وتحليل كميات هائلة من البيانات التي تم جمعها من ساحة المعركة بأكملها على جميع مستويات القيادة.وأشار إلى من بين المنتجات المعروضة أيضا تقنيات الدفاع الجوي التي توفر الحماية من عدد كبير من التهديدات وتغطي سلسلة صنع القرار بأكملها، بدءاً من إجراءات الكشف والتحديد وصولاً إلى الإبطال، بالإضافة إلى حلولنا الرادارات بعيدة المدى مثل رادار "GM400" البالغ الأهمية لاكتساب سيادة المجال الجوي والحفاظ عليها من خلال الكشف النشط عن أهداف متعددة وتتبعها على مسافات طويلة، وأيضا رادار "Ground Master Multi Mission All-in-One" متوسط المدى الذي يوفر دقة غير مسبوقة عند تحديد التهديدات. وأوضح أن قدرات تاليس تمتد أيضا إلى إدارة النظام البيئي المعقد والمتغير للطائرات بدون طيار، بما في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار، والمراقبة، كما تمتد قدرات الشركة أيضاً إلى إدارة النظام البيئي للطائرات بدون طيار المعقد ودائم التطور، بما يتضمنه من أنظمة الطائرات بدون طيار UAV وإدارة حركة مرور الطائرات بدون طيار UTM والمراقبة والنظام الجوي بدون طيار C-UAS.